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Голкипер молодежной сборной Уругвая пропустил курьезный гол, подтолкнув мяч в свои ворота

10:52

В матче отборочного турнира Олимпиады-2020 молодежная сборная Уругвая сыграла вничью с Бразилией (1:1).

На 40-й минуте встречи вратарь уругвайцев Игнасио Де Арруабаррена пропустил курьезный гол. Мяч после удара прилетел ему в ноги, однако вратарь не смог его зафиксировать и рукой закатил мяч в свои ворота.

У Бразилии два очка в группе, у Уругвая одно очко. С тремя очками лидирует в группе Аргентина.

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