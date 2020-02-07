Голкипер молодежной сборной Уругвая пропустил курьезный гол, подтолкнув мяч в свои ворота
10:52
В матче отборочного турнира Олимпиады-2020 молодежная сборная Уругвая сыграла вничью с Бразилией (1:1).
На 40-й минуте встречи вратарь уругвайцев Игнасио Де Арруабаррена пропустил курьезный гол. Мяч после удара прилетел ему в ноги, однако вратарь не смог его зафиксировать и рукой закатил мяч в свои ворота.
У Бразилии два очка в группе, у Уругвая одно очко. С тремя очками лидирует в группе Аргентина.
Ouch — Uruguay u23 goalkeeper De Arruabarrena had his struggles last night. pic.twitter.com/4Bf3ukBXbE— Rupert Fryer (@Rupert_Fryer) February 7, 2020
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