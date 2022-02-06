«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

Футбольный клуб «Динамо» и защитник Григорий Морозов завершают сотрудничество по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

За главную команду Морозов дебютировал в августе 2015 года. Всего на его счету 119 матчей за основу, в которых он забил 4 мяча.

Григорий Морозов покидает «Динамо»



Сотрудничество с защитником было завершено по соглашению сторон



? Дебютировал за основную команду в 2015 году

? Провёл 119 матчей

? Забил 4 мяча



Удачи, Гриша! Спасибо за всё ?#ДинамоМосква pic.twitter.com/9LkvQhjr6q — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 6, 2022

«Мы благодарим Григория за годы, проведенные в составе нашего клуба, его самоотдачу, честное и ответственное отношению к делу. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте бело-голубых.