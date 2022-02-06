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Сегодня, 19:56

«Динамо» расторгло контракт с защитником Морозовым

Иван Шитик
Корреспондент
Григорий Морозов.
Фото ФК «Динамо».

Футбольный клуб «Динамо» и защитник Григорий Морозов завершают сотрудничество по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

За главную команду Морозов дебютировал в августе 2015 года. Всего на его счету 119 матчей за основу, в которых он забил 4 мяча.

«Мы благодарим Григория за годы, проведенные в составе нашего клуба, его самоотдачу, честное и ответственное отношению к делу. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте бело-голубых.

Источник: https://fcdm.ru/news/grigorii-morozov-pokidaet-dynamo

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2-й тайм

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
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Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
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1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Григорий Морозов
ФК Динамо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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П
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Спартак

 10 1 2
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