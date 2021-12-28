Главный тренер сборной Польши Соуза заплатит штраф за досрочное расторжение контракта

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза заплатит штраф за досрочное расторжение контракта с польской федерацией.

Как сообщает журналист Вене Касагранде в Twitter, точная сумма неустойки составляет 320 тысяч евро. Контракт тренера со сборной Польши рассчитан до конца 2022 года.

Ранее информировалось, что Соуза подписал контракт с «Фламенго» и приступит к работе с бразильским клубом в начале 2022 года.

Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.