Главный тренер сборной Польши Соуза подписал контракт с «Фламенго»
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза подписал контракт с «Фламенго», сообщает журналист Вене Касагранде в Twitter.
По информации источника, в тренерский штаб Соузы во «Фламенго» войду шесть специалистов.
Отмечается, что португалец приступит к работе с бразильским клубом в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Соуза хочет покинуть сборную Польши, чтобы возглавить «Фламенго».
Напомним, 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/venecasagrande/status/1475156058691809280
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