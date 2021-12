Главный тренер сборной Польши Соуза подписал контракт с «Фламенго»

Flamengo e Paulo Sousa j? assinaram. O treinador chegar? ao Rubro-Negro com seis pessoas na comiss?o t?cnica. O treinador ter? mais uma reuni?o com Braz e Spindel para decidir a log?stica da viagem. A tend?ncia ? que o comandante desembarque no Brasil apenas ap?s o Ano Novo.