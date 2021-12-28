40-летний Роке Санта Крус подписал контракт с командой из Парагвая

40-летний нападающий Роке Санта Крус не намерен завершать карьеру.

На этот раз он покидает свою родную «Олимпию» Асунсьон, где он начинал, и присоединяется к «Либертаду» в родном Парагвае.

Таким образом, после «Баварии» Санта Крус играл в восьми разных командах. Он играл за мюнхенский клуб с 1999 по 2007 год, а затем последовал длинный список трансферов. Форвард нигде не задерживался дольше двух лет, прежде чем перейти в «Олимпию», где отыграл в общей сложности пять лет.

Кроме того Санта Крус провел 112 матчей за сборную Парагвая.