«Бенфика» объявила об отставке тренера Жорже Жезуша

«Бенфика» на официальном сайте объявила, что Жорже Жезуш покинул пост главного тренера команды. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Напомним, Жорже Жезуш во второй раз возглавил «Бенфику» летом 2020 года. Однако опытный специалист не сумел наладить атмосферу в команде и разругался с футболистами.

На текущий момент «Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии.

Ранее появлялась информация, что Жезуш возглавит бразильский «Фламенго».

67-летний португалец уже тренировал «Фламенго» в 2019-2020 годах. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии, выиграл Кубок Либертадорес, Рекопу Южной Америки (аналог Суперкубка УЕФА), а также Суперкубок страны.