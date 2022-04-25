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Черчесов: «Болельщики «Ференцвароша» узнают, подходят на улицах, в общем, скучать не дают»

Черчесов рассказал о внимании болельщиков «Ференцвароша»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о том, как он обосновался в Будапеште.

— Вы уже достаточно давно находитесь в Будапеште? Как вам этот город? Как тут прижились?

— Обосновался в центре. Выхожу, гуляю, тем более погода сейчас наладилась. Другое дело, что когда-то эта территория была частью Австро-Венгерской монархии, так что все очень похоже на Вену. Здесь очень красиво и, как мне кажется, Будапешт один из основных туристических центров Европы. Путешественников действительно очень много.

— На улицах, в ресторанах народ узнает? И как у вас с трудным венгерским?

— Язык и правда непростой для изучения, но говорю на английском, многие понимают немецкий. Естественно, узнают — возможно, не до такой степени, как происходит с футболистами и тренерами в Италии, тут все более спокойно. Но болельщики подходят, спрашивают что-то — в общем, скучать не дают. (Улыбается.)

Станислав Черчесов. «После золотого матча футболисты ждали выходной. Но его не будет». Первое большое интервью Черчесова в статусе победителя чемпионата Венгрии

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
0
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