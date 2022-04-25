Черчесов: «Болельщики «Ференцвароша» узнают, подходят на улицах, в общем, скучать не дают»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о том, как он обосновался в Будапеште.

— Вы уже достаточно давно находитесь в Будапеште? Как вам этот город? Как тут прижились?

— Обосновался в центре. Выхожу, гуляю, тем более погода сейчас наладилась. Другое дело, что когда-то эта территория была частью Австро-Венгерской монархии, так что все очень похоже на Вену. Здесь очень красиво и, как мне кажется, Будапешт один из основных туристических центров Европы. Путешественников действительно очень много.

— На улицах, в ресторанах народ узнает? И как у вас с трудным венгерским?

— Язык и правда непростой для изучения, но говорю на английском, многие понимают немецкий. Естественно, узнают — возможно, не до такой степени, как происходит с футболистами и тренерами в Италии, тут все более спокойно. Но болельщики подходят, спрашивают что-то — в общем, скучать не дают. (Улыбается.)

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года.