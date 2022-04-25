Черчесов: «На неделе встречаемся с президентом «Ференцвароша» и руководящим составом, обсудим селекцию»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о планах на следующий сезон.

— Какие планы на лето в смысле подготовки к следующему сезону и селекции?

— По новичкам уже говорил — в понедельник встречаемся с президентом клуба (это третий человек в стране, но на «Ференцварош» всегда находит время) и руководящим составом, обсудим этот аспект. У нас отличный тесный контакт. Другое дело, что и финал Кубка еще впереди, и четыре матча в лиге — точку ставить пока рано, а легкомысленные шаги мы делать не собираемся.

Что касается сборов, то два уже полностью подготовлены, оба пройдут в Австрии. 5 или 6 июля стартует в отборе Лиги чемпионов — от этого и станем отталкиваться. У ряда ребят, четверых или пятерых, заканчиваются контракты, есть люди с действующими соглашениями, но пока себя не проявившие. Тоже есть вопросы по тому, как сделать так, чтобы они начали реализовывать свой потенциал. В общем, как в любой в команде: нужно найти верные пути, минимизировав при этом число ошибок.