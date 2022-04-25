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Черчесов: «На неделе встречаемся с президентом «Ференцвароша» и руководящим составом, обсудим селекцию»

Черчесов на неделе встретится с президентом «Ференцвароша» и обсудит селекцию клуба
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о планах на следующий сезон.

— Какие планы на лето в смысле подготовки к следующему сезону и селекции?

— По новичкам уже говорил — в понедельник встречаемся с президентом клуба (это третий человек в стране, но на «Ференцварош» всегда находит время) и руководящим составом, обсудим этот аспект. У нас отличный тесный контакт. Другое дело, что и финал Кубка еще впереди, и четыре матча в лиге — точку ставить пока рано, а легкомысленные шаги мы делать не собираемся.

Что касается сборов, то два уже полностью подготовлены, оба пройдут в Австрии. 5 или 6 июля стартует в отборе Лиги чемпионов — от этого и станем отталкиваться. У ряда ребят, четверых или пятерых, заканчиваются контракты, есть люди с действующими соглашениями, но пока себя не проявившие. Тоже есть вопросы по тому, как сделать так, чтобы они начали реализовывать свой потенциал. В общем, как в любой в команде: нужно найти верные пути, минимизировав при этом число ошибок.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
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ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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