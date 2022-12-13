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13 декабря, 15:40

Российский футболист Шарифи рассказал, как выросли цены в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Факела» и «Штурма» Наим Шарифи, ныне выступающий за австрийский «Маркт Аллхау», рассказал, как выросли цены в Европе после 24 февраля.

«Помню австрийские и общеевропейские цены, но когда я вернулся в Австрию в июне, то сначала подумал, что один магазин просто очень сильно поднял цены. Но нет, это действительно произошло поднятие цен везде. Просто не поверил, что это правда, потому что я очень долго жил в Австрии. Я ходил и смотрел цены на хлеб — это просто нереально. Сейчас он стоит четыре евро. Не понимаю, как европейцы высчитывают инфляцию, потому что никакой инфляции в 11% нет. Хлеб вырос в два раза. Цены катастрофически выросли на 80-90%. И они продолжают расти. Раньше 95-й бензин стоил 1,1 евро, а когда я приехал — 2,1 евро. Это просто картельный сговор. Жена капитана команды, в которой я играю, работает учительницей. Она говорила, что тратила на бензин летом 450 евро в месяц», — приводит слова Шарифи Legalbet.

30-летний австриец выступает за «Маркт Аллхау» с июля 2022 года. Всего за австрийский клуб он провел 15 матчей.

Источник: https://legalbet.ru/news/rossijskij-futbolist-sharifi-igrayushij-v-avstrii/

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Основные источники исследования

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