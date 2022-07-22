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22 июля, 23:44

Глава андоррской «Санта-Коломы» объяснил, почему назначил Черышева главным тренером клуба

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Глава андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн объяснил свое решение назначить главным тренером клуба Дмитрия Черышава.

По его мнению, у специалиста есть большой опыт развития игроков разных уровней. Он также отметил, что Черышев в «Санта-Коломе» будет исполняющим обязанности директора селекционного отдела.

«Мы дадим ему ресурсы, скаутское бюро по всему миру, которое будет помогать в подборе правильных игроков для развития. Мы будем развивать игроков, и через наши клубы ребята смогут заявить о себе в европейских турнирах в довольно раннем возрасте», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

Сегодня, 22 июля, стало известно, что Черышев назначен главным тренером клуба из Андорры «Санта-Колома».

Последним место работы Черышева был «Нижний Новгород». Также специалист ранее работал в «Севилье» и «Мордовии».

Источник: https://www.championat.com/news/1.html?utm_source=button&utm_medium=news

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