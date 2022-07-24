Инсинье и Бернардески дебютируют за «Торонто» в МЛС

«Торонто» в матче регулярного чемпионата МЛС на своем поле встретится с «Шарлотт».

С первых минут в составе хозяев выйдут форварды Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески. Для обоих итальянцев этот матч станет дебютным в составе «Торонто». Также в старте выйдет экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, который присоединился к команде из МЛС в летнее трансферное окно, перейдя из «Дженоа».

Матч «Торонто» — «Шарлотт» пройдет сегодня, 24 июля и начнется в 2:30 мск.