«Галатасарай» в одностороннем порядке разорвал контракт с Беланда

«Галатасарай» в одностороннем порядке расторг контракт с полузащитником Юнесом Беланда, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Руководство «Галатасарая» было недовольно словами марокканца. По мнению клуба, слова 31-летнего футболиста повредили имиджу клуба.

Беланда был недоволен тем, что клуб сокращает зарплаты на фоне пандемии коронавируса, о чем он заявил в прессе.

Юнес перебрался в «Галатасарай» из киевского «Динамо» в 2017 году. За время в турецком клубе он провел 131 матч, в которых забил 22 гола.