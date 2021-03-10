«Галатасарай» в одностороннем порядке разорвал контракт с Беланда
22:37
«Галатасарай» в одностороннем порядке расторг контракт с полузащитником Юнесом Беланда, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Руководство «Галатасарая» было недовольно словами марокканца. По мнению клуба, слова 31-летнего футболиста повредили имиджу клуба.
Беланда был недоволен тем, что клуб сокращает зарплаты на фоне пандемии коронавируса, о чем он заявил в прессе.
Юнес перебрался в «Галатасарай» из киевского «Динамо» в 2017 году. За время в турецком клубе он провел 131 матч, в которых забил 22 гола.
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