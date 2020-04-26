Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Форлан не согласился на снижение зарплаты в «Пеньяроле»

15:05
Теги:

Диего Форлан, который с декабря возглавляет «Пеньяроль», не согласился с предложением клубного руководства о снижении зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает Fichajes.net.

41-летний Форлан завершил игровую карьеру летом 2018 года. Последним его клубом был гонконгский «Китчи». Ранее он выступал за «Индепендьенте», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер», «Интернасьонал», «Серезо Осака», «Пеньяроль» и «Мумбаи Сити».

В 112 матчах за сборную Уругвая форвард забил 36 мячей.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир