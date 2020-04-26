Форлан не согласился на снижение зарплаты в «Пеньяроле»

Диего Форлан, который с декабря возглавляет «Пеньяроль», не согласился с предложением клубного руководства о снижении зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает Fichajes.net.

41-летний Форлан завершил игровую карьеру летом 2018 года. Последним его клубом был гонконгский «Китчи». Ранее он выступал за «Индепендьенте», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико», «Интер», «Интернасьонал», «Серезо Осака», «Пеньяроль» и «Мумбаи Сити».

В 112 матчах за сборную Уругвая форвард забил 36 мячей.