Титул чемпиона Венгрии в сезоне за три тура до окончания чемпионата завоевал "Ференцварош". Это произошло после того, как их ближайший преследователь "Види" сыграл вничью с "Академией Пушкаша" (1:1). При этом сам чемпион в 30-м туре проиграл "Гонведу" (2:3).

За три тура до окончания чемпионата "Ференцварош" имеет 67 очков. У "Види" 57 очков, что делает "фради" недосягаемыми.

"Ференцварош" стал чемпионом Венгрии в 30-й раз, что является рекордом турнира. Тренирует команду Сергей Ребров, бывший тренер и игрок киевского "Динамо", чемпион России в составе "Рубина".