"Фенербахче" с Нойштедтером прервал безвыигрышную серию и покинул зону вылета чемпионата Турции

"Фенербахче" обыграл "Йени Малатьяспор" в матче 19-го тура чемпионата Турции - 3:2. Стамбульцы открыли счет уже на 2-й минуте, а на перерыв ушли при счете 2:2. Победный мяч Мехмет Топал провел в заключительную пятиминутку.

Защитник сборной России Роман Нойштедтер провел за "Фенер" 90 минут, экс-капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна появился на 84-й минуте, заменив автора дубля Мехмета Экиджи.

В составе "Малатьяспора" гол забил бывший хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.

"Фенербахче" прервал пятиматчевую безвыигрышную серию и покинул зону вылета. "Йени Малатьяспор" занимает третью строчку в таблице.

Лидирует в чемпионате "Истанбул ББ", который сегодня одолел "Касымпашу" 2:0. 90 минут в составе победителей провел бывший защитник "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну.

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19-й тур

"Фенербахче" - "Йени Малатьяспор" - 3:2 (2:2)

Голы: Экиджи, 2 (1:0). Мина, 28 (1:1). Экиджи, 31 (2:1). Дональд, 45+4 (2:2). Топал, 86 (3:2).

Незабитый пенальти: Экиджи (Ф), 64.

"Истанбул ББ" - "Касымпаша" - 2:0 (1:0)

Голы: Вишча, 42 (1:0). Элиа, 84 (2:0).

"Анкарагюджю" - "Аланьяспор" - 0:2 (0:1)

Голы: Джалма, 7 (0:1). П. Сиссе, 55 (0:2).