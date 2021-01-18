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«Фенербахче» показал фото Езила с шарфом клуба

03:59
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Полузащитник «Арсенала» Месут Езил прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче».

Официальный Twitter стамбульцев выложил фотографии 32-летнего хавбека с шарфом клуба. Для Езила это первый турецкий клуб в карьере. Ранее агент футболиста говорил, что тот является фанатом «Фенербахче».

В нынешнем сезоне Езил не провел ни одного матча и договорился о досрочном расторжении контракта за полгода до окончания срока его действия.

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