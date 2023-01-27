Фанаты «Аль-Иттихада» дразнили Роналду во время полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подвергся критике со стороны фанатов «Аль-Иттихада» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Команда 37-летнего португальца проиграла со счетом 1:3.

Как сообщает Talksport, фанаты «Аль-Иттихада» во время игры скандировали «Месси! Месси!», когда к их трибуне приближался Роналду.

Португалец провел на поле весь матч, но не смог забить. Таким образом, он не забил ни одного гола в первых двух официальных играх за клуб из Саудовской Аравии.

В следующем матче «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Фатехом» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Игра состоится 3 февраля.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в начале этого года. Он подписал контракт до лета 2025 года.