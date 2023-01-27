Гол экс-игрока «Локомотива» Жоау Мариу помог «Бенфике» обыграть «Пасуш»

«Бенфика» переиграла «Пасуш де Феррейра» в матче 20-го тура чемпионата Португалии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Капитал до Мовел».

На 7-й минуте защитник Алекс Гримальдо открыл счет. Почти сразу полузащитник Жоау Мариу, который ранее играл в России за «Локомотив», забил второй гол лиссабонцев. Во втором тайме забитых мячей не было.

«Бенфика» набрала 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Пасуш» идет последним — 6 очков.