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Сегодня, 01:21

Гол экс-игрока «Локомотива» Жоау Мариу помог «Бенфике» обыграть «Пасуш»

Евгений Козинов
Корреспондент
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26 января. «Пасуш де Феррейра» — «Бенфика» — 0:2. Жоау Мариу празднует гол.
Фото Reuters

«Бенфика» переиграла «Пасуш де Феррейра» в матче 20-го тура чемпионата Португалии — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Капитал до Мовел».

На 7-й минуте защитник Алекс Гримальдо открыл счет. Почти сразу полузащитник Жоау Мариу, который ранее играл в России за «Локомотив», забил второй гол лиссабонцев. Во втором тайме забитых мячей не было.

«Бенфика» набрала 47 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Пасуш» идет последним — 6 очков.

Жоау Мариу
Футбол
ФК Бенфика
ФК Пасуш де Феррейра
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