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Сегодня, 08:48

Виллаш-Боаш может возглавить сборную Испании

Сергей Разин
корреспондент
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Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш может вновь вернуться к работе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 45-летний португалец может возглавить сборную Бельгии. Также сообщалось, что на этот пост рассматриваются Иоахим Лев и Маурисио Почеттино.

Последним местом работы Виллаша-Боаша был «Марсель», который он тренировал с 2019 по 2021 год. Также португалец работал в «Порту», «Челси», «Тоттенхэме», «Зените» и «Шанхай СИПГ».

Андре Виллаш-Боаш
Сборная Бельгии по футболу
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