Хет-трик Нуньеса принес «Бенфике» победу над «Фамаликаном»
«Бенфика» победила «Фамаликан» (4:1) в матче 14-го тура чемпионата Португалии.
Хет-трик в составе гостей сделал Дарвин Нуньес. Также отличился Рафа Силва. У хозяев забил Бруну Родригеш.
«Бенфика» набрала 34 очка и занимает третьей место. У «Фамаликана» 10 очков и 14-я позиция.
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