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Хет-трик Нуньеса принес «Бенфике» победу над «Фамаликаном»

23:08
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«Бенфика» победила «Фамаликан» (4:1) в матче 14-го тура чемпионата Португалии.

Хет-трик в составе гостей сделал Дарвин Нуньес. Также отличился Рафа Силва. У хозяев забил Бруну Родригеш.

«Бенфика» набрала 34 очка и занимает третьей место. У «Фамаликана» 10 очков и 14-я позиция.

Португалия. Премьер-лига. 14-й тур
12 дек, 21:00. Estadio Municipal 22 de Junho (Вила-Нова-ди-Фамаликан)
Фамаликан
1:4
Бенфика
Голы
Нуньес, 6 (0:1), Нуньес, 14 (0:2), Bruno Rodrigues, 25 (1:2), Рафа Силва, 46 (1:3), Нуньес, 56 (1:4)
Фамаликан
Луис Жуниор Марин Риккьели Alexandre Penetra де ла Фуенте Шарль Пикель Пепе (Офори, 70 ) Bruno Rodrigues (Marcos Paulo, 64 ) Педру Бразан (Иван Хайме, 64 ) Тавареш (Иву Родригеш, 11 ) Банза (Pedro Marques, 70 )
Бенфика
Влаходимос Вертонген Отаменди Андре Алмейда Гримальдо (Жил Диаш, 72) Вайгль Жоау Мариу (Паулу Бернарду, 72) Гонсалвеш (Жилберту, 46) Нуньес Сеферович (Таарабт, 46) Рафа Силва (Пицци, 72)
Предупреждения
Иву Родригеш 45, Риккьели 74  -  Гонсалвеш 3, Вайгль 74

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 1
Монако 0
1-й тайм

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Евгений Петров все материалы автора

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