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Вратарь сборной России Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии второй год подряд

22:52
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«Буде-Глимт» победил «Мьендален» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата Норвегии со счетом 3:0.

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин отыграл все 90 минут.

Этот результат принес «Буде-Глимту» вторую подряд победу в чемпионате страны. Команда набрала 63 очка, ближайший преследователь по турнирной таблице «Мольде» отстал на три балла.

Ранее Хайкин был вызван в сборную России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира с командами Кипра (6:0) и Хорватии (0:1), но на поле не появился.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 1
Монако 0
1-й тайм

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Иван Шитик все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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