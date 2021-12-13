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«Брюгге» обыграл «Зюлте-Варегем» и поднялся на второе место в чемпионате Бельгии

00:54
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«Брюгге» победил «Зюлте-Варегем» (3:0) в матче 18-го тура чемпионата Бельгии.

Голы забивали Шарль Де Кетеларе, Матс Ритс и Ноа Ланг. «Брюгге» набрал 36 очков и на данный момент занимает второе место. У «Зюлте-Варегема» 17 очков и 17-я позиция.

Бельгия. Высшая лига. 18-й тур
12 дек, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
3:0
Зюлте-Варегем
Голы
Де Кетеларе, 13 (1:0), Ритс, 53 (2:0), Ланг, 73 (3:0), Гано, 86 (3:1)
Брюгге
Миньоле Баланта (Мехеле, 81 ) Хендри Нсоки Соболь Де Кетеларе (Дост, 89 ) Клинтон Мата (ван дер Бремпт, 89 ) Ритс Сандра (Формер, 46 ) Фанакен (Сова, 89 ) Ланг
Зюлте-Варегем
Боссют Чиранни Де Бок Эвуд Плетинкс Бойя Lasse Christensen (Алиу Фадера, 68) Домпе Кутеса (Срарфи, 83) Сек (Думбья, 46) Гано Фоссен
Предупреждения
Бойя 22, Чиранни 62, Алиу Фадера 88

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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Евгений Петров все материалы автора

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