«Фамаликан» в меньшинстве обыграл «Ароку». Злобин остался в запасе

«Фамаликан» переиграл «Ароку» в матче 6-го тура чемпионата Португалии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан» в Вила-Нова-ди-Фамаликане.

Защитник Отавиу на 28-й минуте встречи вывел хозяев вперед. Его гол стал единственны в первом тайме. В начале второй половины Риччели получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако гостям не удалось воспользоваться этим — полузащитник Морлайе Силла не реализовал пенальти. В концовке встречи составы стали равными, так как испанский нападающий «Ароки» Рафа Мухика заработал красную карточку.

Российский голкипер «Фамаликана» Иван Злобин провел всю встречу на скамейке запасных. 26-летий россиянин пока не выходил на поле в этом сезоне.

«Фамаликан» набрал 11 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Арока» идет на 11-й строчке (6 очков).