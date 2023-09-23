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«Фамаликан» в меньшинстве обыграл «Ароку». Злобин остался в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фамаликан» переиграл «Ароку» в матче 6-го тура чемпионата Португалии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан» в Вила-Нова-ди-Фамаликане.

Защитник Отавиу на 28-й минуте встречи вывел хозяев вперед. Его гол стал единственны в первом тайме. В начале второй половины Риччели получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако гостям не удалось воспользоваться этим — полузащитник Морлайе Силла не реализовал пенальти. В концовке встречи составы стали равными, так как испанский нападающий «Ароки» Рафа Мухика заработал красную карточку.

Российский голкипер «Фамаликана» Иван Злобин провел всю встречу на скамейке запасных. 26-летий россиянин пока не выходил на поле в этом сезоне.

«Фамаликан» набрал 11 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Арока» идет на 11-й строчке (6 очков).

Португалия. Премьер-лига. 6-й тур
22 сент, 00:00. Estadio Municipal 22 de Junho (Вила-Нова-ди-Фамаликан)
Фамаликан
1:0
Арока

Футбол
ФК Арока
Иван Злобин
0
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