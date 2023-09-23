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Дракслер — о «ПСЖ»: «Вспоминаю прекрасное время, проведенное в Париже»

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Полузащитник «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер попрощался со своим бывшим клубом «ПСЖ».

«Уважаемая семья «ПСЖ», несмотря на то что минувшие дни и недели были бурными, хотел бы лучшего конца здесь. В общем, вспоминаю прекрасное время, проведенное в Париже. Это останется со мной навсегда.

Пришел в 2017 году молодым парнем, а теперь оставляю как взрослый отец семьи, который за последние шесть лет увидел свет и многому научился на поле и вне его. За это хотел бы поблагодарить каждого сотрудника, каждого болельщика, каждого тренера и спортивного директора, каждого товарища по команде. Вместе мы выигрывали большие титулы, достигали фантастических побед, а также одолевали поражения и неудачи. Все воспоминания останутся в моем сердце навсегда, все переживания укрепят меня навсегда. Спасибо, «ПСЖ», — написал Дракслер в своих соцсетях.

Дракслер выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. В сезоне-2022/23 футболист играл за «Бенфику» на правах аренды, в составе португальской команды 30-летний хавбек забил 2 гола в 18 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Дракслера в 6 миллионов евро.

Юлиан Дракслер
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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