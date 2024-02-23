Экс-тренер сборной Китая приговорен к пожизненному лишению свободы за коррупцию

Бывший главный тренер сборной Китая Ли Те получил пожизненное лишение свободы за коррупцию и организацию договорных матчей.

46-летний специалист сознался в том, что заплатил 350 тысяч евро, чтобы возглавить национальную команду, а также подкупал игроков, тренеров и судей.

Также по итогам расследования к тюремному сроку были приговорены экс-президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань и вице-президент Ду Чжаоцай.

Ли Те возглавлял сборную Китая с 2019 по 2021 год.