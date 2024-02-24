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24 февраля, 11:14

Кафанов считает, что Лунев проводит лучший период в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Карабаха» Андрея Лунева.

22 февраля «Карабах» прошел «Брагу» (6:5 по сумме двух матчей) и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

«Не было ни одного матча где бы он сделал какую-то другую грубую ошибку и команда потеряла это из-за него очки. В чемпионате Азербайджана и в еврокубках он только приносит очки своей игрой. В еврокубках он сделал 37 сейвов, и это очень высокий показатель. В том, что команда вышла из группы, а теперь идет еще дальше, его заслуга очень большая. На мой взгляд, это лучший период Андрея в карьере», — цитирует Лунева Metaratings.

32-летний россиянин выступает за азербайджанский клуб с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 22 матча, пропустил 29 мячей и 7 раз отыграл на ноль.

Источник: Metaratings
Андрей Лунев
Футбол
ФК Карабах
Виталий Кафанов
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