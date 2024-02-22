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22 февраля, 21:19

«Аль-Иттихад» победил «Навбахор» и вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Карим Бензема (справа).
Фото Global Look Press

«Аль-Иттихад» дома обыграл «Навбахор» в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов — 2:1.

На 25-й минуте в свои ворота забил форвард хозяев Карим Бензема. На 45+6-й минуте нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла сравнял счет. На 87-й минуте в свои ворота забил футболист гостей Тома Табатадзе.

На 75-й минуте гол Карима Бензема не был засчитан после вмешательства ВАР. На 90+8-й минуте красную карточку за грубый фол получил полузащитник «Навбахора» Йован Докич.

Первый матч команд завершился ничьей со счетом 0:0. «Аль-Иттихад» одержал победу со счетом 2:1 по сумме двух встреч и вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.

В четвертьфинале турнира «Аль-Иттихад» встретится с победителем пары «Сепахан» — «Аль-Хиляль».

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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