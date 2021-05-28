Определились участники 1/8 финала Южноамериканского кубка
06:11
Стали известны все участники 1/8 финала Южноамериканского кубка. В плей-офф сыграют 16 команд: 8 победителей групп и 8 команд, занявших 3-е место в своих группах в Кубке Либертадорес.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 2 июня.
Турнир проходит с 17 марта по 6 ноября. В нем участвуют клубы стран, входящих в КОНМЕБОЛ.
Действующим победителем Южноамериканского кубка является аргентинский «Дефенса и Хустисия».
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