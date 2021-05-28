Определились участники 1/8 финала Южноамериканского кубка

Стали известны все участники 1/8 финала Южноамериканского кубка. В плей-офф сыграют 16 команд: 8 победителей групп и 8 команд, занявших 3-е место в своих группах в Кубке Либертадорес.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 2 июня.

? ?Los bolilleros para el sorteo de octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana!



? ?C?mo quedar?n los cruces rumbo a la #GranConquista? pic.twitter.com/uhN8RFKnQm — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 28, 2021

Турнир проходит с 17 марта по 6 ноября. В нем участвуют клубы стран, входящих в КОНМЕБОЛ.

Действующим победителем Южноамериканского кубка является аргентинский «Дефенса и Хустисия».