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Определились участники 1/8 финала Южноамериканского кубка

06:11

Стали известны все участники 1/8 финала Южноамериканского кубка. В плей-офф сыграют 16 команд: 8 победителей групп и 8 команд, занявших 3-е место в своих группах в Кубке Либертадорес.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 2 июня.

Турнир проходит с 17 марта по 6 ноября. В нем участвуют клубы стран, входящих в КОНМЕБОЛ.

Действующим победителем Южноамериканского кубка является аргентинский «Дефенса и Хустисия».

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