Экс-игрок «Маккаби» рассказал, как бандиты помогли ему уехать из России в Израиль

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал об опыте общения с бандитами.

«Гостиница «Жемчужина» была центром общественной жизни в Сочи. Почти всех футболистов с женами, детьми селили там. Вместе завтракали, обедали, ужинали. Иногда и расслаблялись, не без этого. Никто за футболистами не следил и обходов по номерам не устраивал. Все уже были взрослыми людьми и понимали, когда можно отдохнуть, а когда нужно напрячься. Местные бандиты тоже там тусовались. Все друг друга знали. Если человек неприличных вещей себе не позволял, никто никого не обижал. Опыт общения с криминалитетом? Они помогли переправить мой трансферный лист из РФС в Израиль. В то время каждый решал свои проблемы самостоятельно», — приводит слова Магомедова «Чемпионат».

49-летний Магомедов выступал за махачкалинское «Динамо», «Жемчужину», «Торпедо» (Адлер) и израильский «Маккаби».