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Сегодня, 15:00

Веркаутерен рассказал, что его проживание в России не повлияло на назначение в сборную Бельгии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен, который проживает с семьей в «Химках», рассказал о назначении на должность спортивного директора в футбольной ассоциации Бельгии.

«Когда поступило предложение, передо мной встал вопрос — продолжать работу главным тренером или заняться чем-то другим. Я хотел попробовать себя в этом деле уже долгое время. Я никогда по-настоящему не погружался в работу на таком уровне, да и публично никогда не заявлял о том, что я хочу работать на этой позиции. Поэтому мое назначение для многих стало неожиданностью. Конкретно в мои обязанности будет входить создание команды из технических специалистов, медработников и других сотрудников. Также я буду отвечать за техническую работу в женской и юношеских командах. Со мной в то же время будут работать люди, ответственные за организационные аспекты. Таким образом, совместно мы будем реализовывать всю техническую работу для бельгийской сборной. Мы не планируем переезжать из Химок. В этом нет необходимости. Конечно, моя работа обязывает меня находиться в Бельгии, но я буду по возможности приезжать в Россию, если календарь будет позволять», — приводит слова Веркаутерена Metaratings.ru.

Он также заявил, что в ассоциации футбола Бельгии рассматривали только вопрос его профессиональных качеств.

66-летний специалист работал с «Крыльями Советов» с 2014 по 2016 год. Кроме того, он тренировал бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге», «Мехелен» и «Генк», саудовский «Аль-Батин», а также «Спортинг» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-krylev-verkauteren-rasskazal-chto-ego-prozhivanie-v-rossii-ne-povliyalo-na-naznachenie-v-sbornuyu-belgii-226428/
Франк Веркаутерен
Футбол
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