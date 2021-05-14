Джеррард признан лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии
12:37
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признан лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии, сообщается на сайте клуба.
В минувшем сезоне «Рейнджерс» под руководством 40-летнего специалиста досрочно стал чемпионом Шотландии. Клуб не проиграл ни одного матча, сыграв вничью шесть раз.
Завтра, 15 мая, «Рейнджерс» проведет последний матч в сезоне против «Абердина». Начало — в 14.30 мск.
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