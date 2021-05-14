Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Джеррард признан лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии

12:37
Теги:

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признан лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии, сообщается на сайте клуба.

В минувшем сезоне «Рейнджерс» под руководством 40-летнего специалиста досрочно стал чемпионом Шотландии. Клуб не проиграл ни одного матча, сыграв вничью шесть раз.

Завтра, 15 мая, «Рейнджерс» проведет последний матч в сезоне против «Абердина». Начало — в 14.30 мск.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Очередная трансферная бомба от «Трактора»: забрали ключевого игрока «Ак Барса»!
Лещенко — за «Спартак», Медведев — за «Ахмат». И оба не верят в победу «Динамо». Прогнозы на 30-й тур РПЛ
Загитову и Медведеву не включили в сборную России на олимпийский сезон. Что это значит?
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд