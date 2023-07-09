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Сегодня, 19:19

Джеррард рассказал, почему стал главным тренером «Аль-Иттифака»

Мария Гусева
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Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард рассказал, почему решил возглавить саудовский клуб.

«У меня было много причин, по которым я хотел присоединиться к клубу, — цитирует «Goal» Джеррарда. — Я думаю, что здесь много хороших людей. Когда я поехал в Саудовскую Аравию, меня отлично приняли, я почувствовал себя частью настоящей семьи. Есть три вещи, которые я всегда рассматриваю, и они расположены в определенном порядке. Прежде всего, это должно быть правильно для моей семьи, мы должны быть мотивированы вызовом. Я думаю, что футбольный проект должен быть амбициозным. И, конечно, вы должны чувствовать себя в безопасности, что контракт правильный, но это всегда приходит в самом конце. Это была совокупность причин, и я счастлив. Я не могу дождаться, чтобы встретиться со всеми болельщиками и всеми игроками».

Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», которую он покинул в октябре прошлого года. До этого 43-летний англичанин тренировал «Рейнджерс» и работал в системе «Ливерпуля».

В сезоне-2022/23 «Аль-Иттифак» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Стивен Джеррард
Футбол
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