Джеррард признан лучшим тренером декабря в чемпионате Шотландии

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признан лучшим тренером чемпионата Шотландии в декабре. Об этом сообщает Sky Sports.

Под руководством англичанина «рейнджеры» выиграли пять матчей чемпионата в декабре и один раз сыграли вничью. Команде удалось одержать победу в матче с «Селтиком» (2:1) 29 декабря.

39-летний специалист возглавляет «Рейнджерс» с 2018 года. Это первый клуб в его тренерской карьере. В качестве игрока он выступал за «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси».