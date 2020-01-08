Джеррард признан лучшим тренером декабря в чемпионате Шотландии
13:17
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард признан лучшим тренером чемпионата Шотландии в декабре. Об этом сообщает Sky Sports.
Под руководством англичанина «рейнджеры» выиграли пять матчей чемпионата в декабре и один раз сыграли вничью. Команде удалось одержать победу в матче с «Селтиком» (2:1) 29 декабря.
39-летний специалист возглавляет «Рейнджерс» с 2018 года. Это первый клуб в его тренерской карьере. В качестве игрока он выступал за «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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