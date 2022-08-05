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Сегодня, 02:26

Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» уверен, что Рики Пуч впишется в состав

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Грег Ванни прокомментировал переход полузащитника Рики Пуча из «Барселоны».

«Мы рады приветствовать Рики в «Лос-Анджелес Гэлакси». Это очень техничный и хорошо обученный игрок с невероятным для своего возраста опытом. Он органично впишется в нашу команду и стиль игры», — цитирует пресс-служба клуба Ванни.

В прошедшем сезоне Пуч принял участие в 17 матчах за «Барселону» и забил один мяч.

ФК Барселона
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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