Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» уверен, что Рики Пуч впишется в состав

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Грег Ванни прокомментировал переход полузащитника Рики Пуча из «Барселоны».

«Мы рады приветствовать Рики в «Лос-Анджелес Гэлакси». Это очень техничный и хорошо обученный игрок с невероятным для своего возраста опытом. Он органично впишется в нашу команду и стиль игры», — цитирует пресс-служба клуба Ванни.

В прошедшем сезоне Пуч принял участие в 17 матчах за «Барселону» и забил один мяч.