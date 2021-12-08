Далич продлил контракт со сборной Хорватии до 2024 года
13:46
Златко Далич продлил контракт со сборной Хорватии, сообщает хорватский футбольный союз.
Новое соглашение 55-летнего специалиста с национальной командой рассчитано до лета 2024 года.
Далич занимает пост главного тренера сборной Хорватии с 2017 года. На ЧМ-2018 в России команда под его руководством вышла в финал, где проиграла французам (2:4).
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