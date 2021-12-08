Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Далич продлил контракт со сборной Хорватии до 2024 года

13:46

Златко Далич продлил контракт со сборной Хорватии, сообщает хорватский футбольный союз.

Новое соглашение 55-летнего специалиста с национальной командой рассчитано до лета 2024 года.

Далич занимает пост главного тренера сборной Хорватии с 2017 года. На ЧМ-2018 в России команда под его руководством вышла в финал, где проиграла французам (2:4).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Ягудин в роли Глейхенгауза, Медведева играет саму себя, а Хромых прыгает четверные. Стоит ли смотреть «Последний аксель»?
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
0