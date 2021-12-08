Бывший тренер «Рубина» возглавил «Аль-Садд» после Хави
14:35
Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Аль-Садд» из Катара, сообщает в Twitter пресс-служба клуба.
Последним клубом Грасии была «Валенсия», откуда его уволили в мае 2021 года из-за неудовлетворительных результатов.
В «Аль-Садде» он займет место Хави, который покинул клуб ради того, чтобы возглавить «Барселону».
В сезоне-2016/17 Грасия тренировал казанский «Рубин».
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