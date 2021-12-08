Бывший тренер «Рубина» возглавил «Аль-Садд» после Хави

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Аль-Садд» из Катара, сообщает в Twitter пресс-служба клуба.

OFFICIAL: Javi Gracia will be the new coach of #AlSadd



He will be presented tomorrow at 11 AM at the conference hall of Ali Bin Hamad Al Attiyah Arenapic.twitter.com/NkFbFkOITN — ? #76 Al Sadd SC | ??? ??? (@AlsaddSC) December 7, 2021

Последним клубом Грасии была «Валенсия», откуда его уволили в мае 2021 года из-за неудовлетворительных результатов.

В «Аль-Садде» он займет место Хави, который покинул клуб ради того, чтобы возглавить «Барселону».

В сезоне-2016/17 Грасия тренировал казанский «Рубин».