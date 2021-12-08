Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Бывший тренер «Рубина» возглавил «Аль-Садд» после Хави

14:35
Хави Грасия. Фото ФК «Аль-Садд».
Хави Грасия. Фото ФК «Аль-Садд».
Теги:

Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия возглавил «Аль-Садд» из Катара, сообщает в Twitter пресс-служба клуба.

Последним клубом Грасии была «Валенсия», откуда его уволили в мае 2021 года из-за неудовлетворительных результатов.

В «Аль-Садде» он займет место Хави, который покинул клуб ради того, чтобы возглавить «Барселону».

В сезоне-2016/17 Грасия тренировал казанский «Рубин».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Хороший дядька. Никогда не боялся говорить правду». Реакция на смерть Игоря Гамулы
Стала известна причина обледенения самолета S7
1