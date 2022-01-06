Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» говорить слово «проблема»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал своим подопечным о словах, которые не приемлет в работе.

«Мы забываем слово «проблема», — сказал Черчесов на тренировке. — Я не люблю слово «проблема». И никогда не говорите мне слово «пожалуйста». Потому что мы профессионалы и знаем, что нам надо делать».

Как экспресс-аудирование прошёл по английскому ?? pic.twitter.com/0tukPKLbYU — Данила Махалин (@McMakh) January 6, 2022

58-летний тренер возглавил венгерский клуб 20 декабря. «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на одно очко с одним матчем в запасе.