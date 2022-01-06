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Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» говорить слово «проблема»

18:49
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал своим подопечным о словах, которые не приемлет в работе.

«Мы забываем слово «проблема», — сказал Черчесов на тренировке. —  Я не люблю слово «проблема». И никогда не говорите мне слово «пожалуйста». Потому что мы профессионалы и знаем, что нам надо делать».

58-летний тренер возглавил венгерский клуб 20 декабря. «Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на одно очко с одним матчем в запасе.

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Карен Саркисян все материалы автора

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