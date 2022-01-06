«Ливерпуль» не ведет переговоров с «Порту» по трансферу Диаса

«Ливерпуль» не ведет переговоров с «Порту» о трансфере полузащитника Луиса Диаса Маруланды, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, «Ливерпуль» пока не делал предложения португальскому клубу, несмотря на то что пять раз посылал скаута оценить игру 24-летнего колумбийца.

Отмечается, что приоритет английского клуба — продление контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

Ранее сообщалось, что Луис Диас близок к переходу в «Ливерпуль» за 71,7 миллиона евро. В нынешнем сезоне нападающий забил 14 мячей и отдал пять результативных передач в 24 матчах за «Порту».