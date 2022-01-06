Черчесов рассказал о первых тренировках «Ференцвароша» под его руководством

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о первых тренировках венгерской команды под его руководством.

«Прошли две тренировки. Вчера и сегодня. Сегодня у нас будут две. Ребята стараются. Понятно, после отпуска кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому постараемся всех привести в общее состояние. Есть несколько игроков, которые сдали положительные тесты на коронавирус. Это не радует, потому что это игроки основного состава. Будем думать, как их заменить. Первостепенная задача — подготовить команду. В наше время, время этих болезней никогда не знаешь, что тебя ждет. У нас будет собрание, с президентом пообщаемся о том, что нам надо. Команду потихоньку изучаем. Мы концентрируемся на «Ференцвароше», и нас ничего не должно отвлекать», — сказал Черчесов в интервью телеканалу «Россия 24».

58-летний тренер возглавил венгерский клуб 20 декабря. «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на одно очко с одним матчем в запасе.