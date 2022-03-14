Черчесов: «В целом я абсолютно доволен проделанной работой в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Венгрии против «МОЛ Фехервар» (2:0).

«Считаю сегодняшнюю победу очень важной. Мы знали, что после последних матчей «Фехервар» оказался в довольно сложной ситуации, и они не облегчили нам задачу. Я рад, что в первом тайме мы смогли лучше контролировать матч, но во втором этот контроль немного ускользнул из наших рук. Мы одержали важную победу.

«У нас были трудности, когда я пришел, так как у десяти был коронавирус и трое были на Кубке Африки. Войти в игру и привыкнуть к ней по ходу сезона — не самая простая задача, но я думаю, что мы постоянно совершенствуемся и находим свою стабильность. Нам еще предстоит поработать, но в целом я абсолютно доволен проделанной нами работой», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Команда Черчесова одержала вторую победу подряд в чемпионате и сохраняют лидерство в турнирной таблице. «МОЛ Фехервар» проиграл шестую встречу и располагается на седьмом месте.

В следующем матче «Ференцварош» примет «Мезекевешд» 18 марта. «МОЛ Фехервар» на выезде сыграет с «Дьирмотом» (19 марта).