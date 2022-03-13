«Ференцварош» под руководством Черчесова обыграл «МОЛ Фехервар»

«Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, в гостевом матче 24-го тура чемпионата Венгрии победил «МОЛ Фехервар» со счетом 2:0.

Дубль оформил Райан Ммаэ (68-я, 90-я минуты).

Команда Черчесова одержала вторую победу подряд в чемпионате и сохраняют лидерство в турнирной таблице.

«МОЛ Фехервар» проиграл шестую встречу и располагается на седьмом месте.

В следующем матче «Ференцварош» примет «Мезекевешд» 18 марта. «МОЛ Фехервар» на выезде сыграет с «Дьирмотом» (19 марта).