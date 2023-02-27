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Сегодня, 18:02

Черчесов рассказал об общении с Джуджаком и оценил гол Азмуна за «Байер»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» выездную победу над «Дебреценом» (2:0) в игре 21-го тура чемпионата Венгрии. Встреча состоялась в воскресенье, 26 февраля. Клуб из Будапешта уверенно лидирует, опережая идущий вторым «Кечкемет» на 16 очков. Последний же соперник столичной команды располагается на четвертом месте.

Сердар Азмун. «Байер» благодаря голу Азмуна сыграл вничью с «Фрайбургом»

— «Дебрецен» уверенно смотрится в последних матчах, так что мы не ждали легкой прогулки, — сказал Черчесов. — Перед игрой с удовольствием пообщался с выступавшим у меня в «Динамо» Балажем Джуджаком, которого, уверен, в России помнят многие. Этот полузащитник по-прежнему хорош и опасен, хотя ему уже 36 лет.

— У нас оба гола забил форвард Райан Ммаэ, а вот его брат, защитник Сами, получил травму. Хочется верить, что он быстро вернется в строй, но в любом случае к встрече с «Байером» в Лиге Европы (первый матч 1/8 финала турнира состоится 9 марта в Германии. — Прим. Г.К.) придется готовиться сразу без нескольких футболистов, — продолжил Черчесов.

— Видел, что накануне красивый гол в чемпионате Германии забил Сердар Азмун (экс-зенитовец сравнял счет во втором тайме в гостях у «Фрайбурга» в 22-м туре, матч завершился со счетом 1:1. — Прим. Г.К.). Детальное изучение леверкузенской команды еще впереди, но уже сейчас видно, что иранец не растерял умения создавать максимальную остроту у чужих ворот. Нас ждет очень интересное противостояние в еврокубке, — заключил Черчесов.

Балаж Джуджак
Сердар Азмун
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Байер
ФК Ференцварош
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