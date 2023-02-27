Бывший нападающий ЦСКА Жо завершил карьеру

Бывший бразильский нападающий ЦСКА Жо завершил карьеру в возрасте 35 лет, сообщила пресс-служба армейцев.

Последним клубом форварда был «Аль-Джабалайна» из Саудовской Аравии. Ранее он выступал за «Коринтианс», ЦСКА, «Манчестер Сити», «Эвертон», «Галатасарай», а также клубы из Японии и Китая.

За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 77 матчей за армейский клуб, забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.

В составе армейцев Жо стал чемпионом России, завоевал по два Кубка и Суперкубка страны.