Чемпионат ЮАР прерван из-за коронавируса

Коронавирус Covid-19 стал причиной остановки чемпионата ЮАР по футболу. Об этом объявил председатель местной лиги Ирвин Хоза, сообщает The South African.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса 15 марта объявил режим чрезвычайного положения, после того, как количество зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 61. В ЮАР запрещены публичные мероприятия численностью свыше 100 человек.

На момент остановки «Кайзер Чифс» лидирует с 48 очками после 22 сыгранных матчей. У «Мамелоди Сандаунз» на четыре очка меньше, но есть игра в запасе.

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