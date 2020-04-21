Чемпионат Швеции планируют начать 14 июня со зрителями

Чемпионат Швеции планируется начать 14 июня и со зрителями на трибунах, сообщает официальный сайт организации. Данную дату объявили по видеосвязи на общем собрании представителей клубов. Все клубы выразили согласие с датой.

В настоящее время ведется работа по составлению календаря лиги. В первую очередь руководство лиги ждет календаря еврокубков от УЕФА, чтобы выяснить, в какие даты можно провести матчи.

Основная цель — проведение всех матчей со зрителями, но руководство лиги продолжит внимательно мониторить ситуацию с пандемией коронавируса.

Розыгрыш шведской лиги должен был стартовать в марте, но из-за коронавирусной инфекции был отложен. При этом шведские клубы (преимущественно низших лиг) уже провели несколько товарищеских матчей во время пандемии.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 529 094 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 174 573 человека, выздоровело — 667 609.

По информации Worldometers, в Швеции зарегистрировано 15 322 случая заражения, умерло 1 765 человек, выздоровели 550.