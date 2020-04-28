Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая

Федерация футбола Фарерских островов объявила, что новый сезон в высшем дивизионе страны стартует 9 мая. Изначально старт был запланирован на начало марта, но из-за пандемии коронавируса? был отложен.

Спустя неделю, 16 мая, стартует второй по силе дивизион Фарерских островов, а 24 мая — женский чемпионат страны.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 058 089 человек. Умерших — 211 147, выздоровевших — 919 669.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется