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Бывший тренер «Спартака» Чернышов возглавил клуб из Индии

13:56
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан» из Калькутты, сообщает официальный сайт клуба.

53-летний специалист будет тренировать команду в сезоне-2021/22.

«Мохаммедан» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Индии. В сезоне-2020/21 команда заняла четвертое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

http://www.mohammedansportingindia.com/?p=5657&fbclid=IwAR3sYInH6_p9WB4rwthDFRuj0zrDm9foEaWRBFi6dRtnYgSnkI7JkYV6HU0

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