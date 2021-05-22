Бывший тренер «Спартака» Чернышов возглавил клуб из Индии
13:56
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан» из Калькутты, сообщает официальный сайт клуба.
53-летний специалист будет тренировать команду в сезоне-2021/22.
«Мохаммедан» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Индии. В сезоне-2020/21 команда заняла четвертое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
http://www.mohammedansportingindia.com/?p=5657&fbclid=IwAR3sYInH6_p9WB4rwthDFRuj0zrDm9foEaWRBFi6dRtnYgSnkI7JkYV6HU0
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю