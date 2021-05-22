Бывший тренер «Спартака» Чернышов возглавил клуб из Индии

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов возглавил индийский «Мохаммедан» из Калькутты, сообщает официальный сайт клуба.

53-летний специалист будет тренировать команду в сезоне-2021/22.

<br>

«Мохаммедан» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Индии. В сезоне-2020/21 команда заняла четвертое место в турнирной таблице.