Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов в разговоре с «СЭ» рассказал о решении возглавить индийский клуб «Мохаммедан» из Калькутты.

«Руководство индийского клуба связалось со мной и предложило возглавить команду. Мы пообщались по видеосвязи, где мне рассказали о задачах и финансах, которые могут предложить. Я все обдумал и принял положительное решение. Было несколько кандидатов на пост главного тренера: два испанца и шотландец, но совет директоров остановился на мне.

Мне рассказали о стратегии развития. И я думаю, в ближайшее время индийские клубы будут играть ведущую роль в Азии. Немаловажным фактором для меня была финансовая составляющая. Те цифры, которые были озвучены, придали мне дополнительный импульс в принятии положительного решения. Зарплата сопоставима с топ-тренерами в РПЛ. Может, даже и в каких-то моментах поинтереснее.

После работы в Саудовской Аравии меня сложно чем-то испугать! Другие страны меня не страшат. Я думаю, буду себя чувствовать в Индии хорошо, нет никаких проблем.

Приглашу ли я российских игроков? Если все совпадет, то конечно! Я хочу видеть своих соотечественников. Работа ведется по всем направлениям», — сказал Чернышов «СЭ».

Соглашение с 53-летним российским специалистом рассчитано на один сезон. «Мохаммедан» представляет второй дивизион чемпионата Индии.

Чернышов возглавил «Спартак» в 2003 году после ухода Олега Романцева, проработав главным тренером три месяца. Под его руководством команда провела 10 матчей: 5 выиграла и 5 проиграла.

(Владислав Флегонтов)