«Интер Майами» представил новую форму на дне океана, сообщает пресс-служба клуба.

Новая экипировка команды посвящена проблеме загрязнения окружающей среды, включая океан. Форма на 50 процентов состоит из переработанного пластика. Цвет комплекта — ярко голубой с оранжевыми полосками на плечах.

30 мая команда впервые выступит в новой форме в матче с «Ди-Си Юнайтед». Комплект представляла модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана в 30 метров.