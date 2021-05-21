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«Интер Майами» представил новую форму на дне океана

11:18
«Интер Майами» представил новую форму на дне океана. Фото ФК «Интер Майами»
«Интер Майами» представил новую форму на дне океана. Фото ФК «Интер Майами»
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«Интер Майами» представил новую форму на дне океана, сообщает пресс-служба клуба.

Новая экипировка команды посвящена проблеме загрязнения окружающей среды, включая океан. Форма на 50 процентов состоит из переработанного пластика. Цвет комплекта — ярко голубой с оранжевыми полосками на плечах.

30 мая команда впервые выступит в новой форме в матче с «Ди-Си Юнайтед». Комплект представляла модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана в 30 метров.

«Интер Майами» представил новую форму на дне океана. Фото ФК "Интер Майами"
«Интер Майами» представил новую форму на дне океана. Фото ФК «Интер Майами»

Дополнительная информация:

https://www.intermiamicf.com/en/post/2021/05/20/inter-miami-cf-launches-primeblue-jersey-made-parley-ocean-plastic

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