«Интер Майами» представил новую форму на дне океана
11:18
«Интер Майами» представил новую форму на дне океана, сообщает пресс-служба клуба.
Новая экипировка команды посвящена проблеме загрязнения окружающей среды, включая океан. Форма на 50 процентов состоит из переработанного пластика. Цвет комплекта — ярко голубой с оранжевыми полосками на плечах.
30 мая команда впервые выступит в новой форме в матче с «Ди-Си Юнайтед». Комплект представляла модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана в 30 метров.
«Интер Майами» представил новую форму на дне океана. Фото ФК «Интер Майами»
Дополнительная информация:
https://www.intermiamicf.com/en/post/2021/05/20/inter-miami-cf-launches-primeblue-jersey-made-parley-ocean-plastic
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