Бывший полузащитник сборной Португалии Аморим возглавил «Брагу»

«Брага» определилась с новым главным тренером. Место Рикарду Са Пинту занял бывший полузащитник «Бенфики» и сборной Португалии Рубен Аморим, сообщает A Bola.

Соглашение с 34-летним специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона. Аморим с сентября этого года тренировал молодежную команду «Браги». В свое время он сам сыграл за команду 45 матчей и забил 5 мячей.

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Брага» вышла в 1/16 финала турнира, где сыграет с «Рейнджерс». В чемпионате Португалии «Брага» после 14-и туров идет на восьмом месте.